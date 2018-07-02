РИАМО – 2 июл. Следствие предъявило обвинение в захвате заложника мужчине, который удерживал женщину в магазине «Дикси» в Москве, передает в понедельник «Интерфакс».

«Александру Хуторянину предъявлено обвинение по части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника)», - сказал источник агентства.

Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство СК об аресте Хуторянина. Обвиняемого также проверят на вменяемость.

В минувшее воскресенье, 1 июля, Хуторянин захватил в заложницы женщину в магазине «Дикси» на Большой Академической улице в столице. Заложница была освобождена после штурма магазина сотрудниками правоохранительных органов, а Хуторянин - задержан. Было возбуждено уголовное дело о захвате заложников.