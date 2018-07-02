РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июл. В подмосковных Котельниках планируют отремонтировать в июле 23 подъезда по губернаторской программе «Мой подъезд», сейчас приведены в порядок 14 помещений, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«В Котельниках уже отремонтировали 14 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд». Еще 23 находятся в работе», – сказал Булгаков.

Он отметил, что жители ремонтируемых помещений попросили заменить окна в местах общего пользования на пластиковые. Замену еще не провели.

До конца 2018 года в Подмосковье планируют отремонтировать не менее 30 тысяч подъездов. Лидерами по реализации программы «Мой подъезд» являются городские округа Луховицы, Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королев, Мытищи, Кашира, Реутов, Лыткарино. В этих муниципальных образованиях по итогам первых пяти месяцев текущего года работы ведутся с опережением графика.