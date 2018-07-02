РИАМО – 2 июл. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах столичного градоначальника, в числе документов он представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов и избирателей, первый финансовый отчет, сообщает «Интерфакс».

«Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, идущий самовыдвиженцем на предстоящих 9 сентября выборах столичного градоначальника, в понедельник представил в Мосгоризбирком подписные листы муниципальных депутатов, подписи избирателей, а также другие необходимые документы для регистрации кандидатом на эту должность», - говорится в сообщении.

Собянин представил членам избирательной комиссии максимально возможное количество подписей муниципальных депутатов - 115 (минимум 110), а также 39,689 тысячи подписей избирателей при необходимом минимуме в 36,081 тысячи.

Собянин представил первый финансовый отчет кандидата, письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, а также не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами, и ряд других документов.

Также он представил список кандидатов на выдвижение в члены Совета Федерации, в который вошли экс-помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, действующий сенатор Владимир Долгих и член центрального штаба ОНФ Михаил Киселев.

В течение десяти дней Мосгоризбирком проверит подлинность представленных подписей избирателей и муниципальных депутатов, а также правильность других документов и примет решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается в понедельник. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

В выборах мэра, кроме Собянина, планируют участвовать экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин.

В избирательной кампании также намерены участвовать гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, электромонтер Московского государственного технологического университета «Станкин» Александр Горлов, предприниматель и оппозиционный политик Дмитрий Гудков, рок-музыкант Сергей Троицкий, кандидат от Монархической партии Илья Баков и заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров.