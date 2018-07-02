РИАМО - 2 июл. Уровень смертности в результате ДТП в Подмосковье за первые пять месяцев 2018 года снизился почти на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, показатель смертности на дорогах региона составляет 7,2 на 100 тысяч населения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Согласно данным Росстата, показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по май 2018 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за пять месяцев в ДТП погибли 224 человека», — сказала Забралова.

По ее словам, показатель смертности на дорогах Московской области сегодня составляет 7,2 на 100 тысяч населения. На данный момент Подмосковье занимает третье место по этому показателю в Центральном федеральном округе.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в свою очередь отметил, что во многом благодаря оперативной работе службы скорой помощи ежегодно удается добиваться снижения уровня смертности от ДТП в регионе.

«Отмечу качественную работу службы скорой помощи, сотрудники которой оперативно реагируют на вызовы. За последние 3 года время доезда бригады до пациента сократилось на 10-15%. Основная задача теперь – добиться прибытия скорой на место аварии в течение 10 минут, сегодня это удается сделать в 90% случаев», — подчеркнул Марков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу добиться устойчивого снижения уровня смертности в автоавариях на дорогах Подмосковья.