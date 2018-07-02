РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Воспитанники клуба при отделении межрегиональной общественной организации «Союз десантников» из Подольска примут участие в турнире по рукопашному бою в Белоруссии с 3 по 5 июля, сообщается на сайте администрации городского округа.

В городе Столбцы в Белоруссии с 3 по 5 июля пройдет ежегодный международный турнир по рукопашному бою, посвященный Дню независимости республики. В нем примут участие воспитанники местных клубов и России.

«Подмосковье будут представлять 17 воспитанников клуба при ОМОО «Союз десантников» Подольска. Ребята выступят в пяти возрастных и десяти весовых категориях. Тренирует юных спортсменов Антон Банщиков. Подольская команда отправилась в Белоруссию в понедельник (2 июля – ред.). Для ребят помимо спортивной подготовлена и культурная программа, в том числе посещение Брестской крепости», – говорится в сообщении.

Представители от горокруга примут участие в данном турнире во второй раз. Впервые команда из Подольска участвовала в этих соревнованиях в 2017 году, тогда спортсмены завоевали четыре золотые и три бронзовые медали.