РИАМО - 2 июл. Новый газопровод ввели в эксплуатацию в подмосковном городском округе Можайск, всего с начала года в регионе построили уже пять таких объектов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В городском округе Можайск в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» введен в эксплуатацию новый газопровод протяженностью 6,6 километра. Новый объект газификации построен в деревне Мышкино. Возможность подключить к газу получили жители 126 частных домов.

«С начала 2018 года уже пять газопроводов введены в эксплуатацию. Всего на территории Подмосковья в текущем году планируется построить 50 объектов газификации», - сказал Пестов.

Он отметил, что благодаря этому более 10 тысяч жителей региона получат возможность подключить свои дома к газовым сетям. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Основной объем ввода новых объектов газификации запланирован на конец года.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в чектыре раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.