РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Колесо обозрения в центральном парке подмосковных Люберец могут установить на месте сцены, в понедельник там исследовали грунт, сообщил «РИАМО в Люберцах» замдиректора Люберецких парков Александр Мурашкин.

«Сегодня, 2 июля, в центральном парке Люберец провели геологические исследования, чтобы определить, куда устанавливать колесо обозрения. Скорее всего, оно будет на месте сцены», – сказал Мурашкин.

По его словам, результаты исследований будут известны до конца недели. На предполагаемом месте установки исследовали грунт.

«Следующим этапом станет объявление тендера на установку колеса обозрения. Мы планируем, что колесо установят максимум к началу летнего сезона в 2019 году», – заключил Мурашкин.

В 2017 году центральный парк в Люберцах начали реконструировать, были выполнены работы по I этапу реконструкции. В частности, рабочие обустроили две входные группы, 12,5 тысяч квадратных метров тропиночной сети и клумб. В парке высадили 197 деревьев и более 5 тысяч кустарников, установили пять новых детских и спортивных площадок общей площадью 1 640 квадратных метров, садовые диваны, скамейки и урны.

К работам второго этапа благоустройства, которые запланированы на 2018 год, относится дальнейшее развитие тропиночной сети с декоративным освещением, устройство велодорожек, установка архитектурных композиций, устройство системы видеонаблюдения.

В парках культуры и отдыха, на открытых площадках в административных округах, в зданиях торгово-развлекательных комплексов и центров Подмосковья зарегистрировано 916 единиц механизированной аттракционной техники. Фактически эксплуатируются порядка 700 единиц. Наибольшее количество сосредоточено в Мытищах, Ногинске, и Орехово-Зуеве.