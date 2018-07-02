РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В центре подмосковного Подольска в понедельник днем образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 14:50 в центре Подольска на Большой Серпуховской улице образовалась пробка длиной более 2 километров.

«Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения на данном участке автодороги от 10 до 25 километров в час», – говорится в сообщении.

Помимо этого, на данный период времени пробка длиной более 2 километров образовалась и на трассе А-107. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й км» до поворота на деревню Малое Толбино.