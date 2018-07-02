РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 2 июл. Рабочие за 30 июня и 1 июля заделали порядка 30 ям во дворах домов подмосковных Котельников, сообщил в понедельник на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«За выходные (30 июня и 1 июля – ред.) в Котельниках заделали около 30 ям во дворах. Из-за дождя, работы пришлось приостановить», – сказал Булгаков.

Он добавил, что во дворах оцифровали 26 ям. В течение понедельника их заделают. Срок окончания ямочного ремонта во всех дворах города – 15 августа.