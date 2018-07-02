РИАМО – 2 июл. Любительница отечественного футбола из подмосковного Сергиево-Посадского района увековечила на своем теле голы нападающего Артема Дзюбы, которые он забил в ходе чемпионата мира, сообщает «Московский комсомолец».

«Оригинальный способ поддержать сборную России в лице своего фаворита — Артема Дзюбы нашла жительница подмосковного Хотькова в период чемпионата мира по футболу. Женщина сделала тату, в котором зашифрованы важные для нее цифры: точное время забитых Дзюбой мячей», - говорится в материале.

Теперь на ноге 29-летней Марии Размолодиной красуется изображение Кубка мира по футболу с номером «22», под которым играет Дзюба. Ниже награды мундиаля выбито точное время двух голов, которые нападающий отправил в ворота противников. Третий гол Дзюбы, забитый в игре с Испанией, на тело девушки не попал, поскольку в тату-салон она отправилась до исторической игры.

По информации издания, Мария стала фанаткой Дзюбы совсем недавно – как только начала смотреть чемпионат мира по футболу.

«Команда подарила мне эмоции, которых я никогда не испытывала. А Артема в качестве кумира я выбрала не случайно. В этом игроке меня привлек несгибаемый характер и воля к победе», - пояснила девушка.

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.