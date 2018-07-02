РИАМО - 2 июл. Посетители столичной Третьяковской галереи с понедельника временно не могут приобрести билеты онлайн по 5 июля из-за изменений в системе онлайн-продаж, билеты же на проект «ВМаяковский» продаются в обычном режиме, сообщается на сайте галереи.

«Со 2 по 5 июля временно отключена продажа билетов онлайн в связи с плановыми изменениями системы онлайн-продаж. Приобрести билеты на все экспозиции, выставки и мероприятия можно в кассах музея», — говорится в сообщении.

При этом билеты на междисциплинарный проект «ВМаяковский» продаются в обычном режиме. Как уточняется на сайте галереи, этот проект включает различные медиа — от произведений живописи и графики до культурно-исторических артефактов, фотографий и архивных материалов. Кроме того, на площадке проекта эксклюзивно проходят показы фильма А. Шейна «ВМаяковский».