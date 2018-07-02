РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. Жители городского округа Люберцы попросили местные власти убрать поваленные деревья возле парка Лапса в поселке Томилино, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Остается без движения вопрос уборки поваленных деревьев вблизи парка Лапса (поселок Томилино – ред.). Тут же необходимо привести в надлежащее состояние отверстие ливневой канализации: очистить от мусора и закрыть решеткой», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что, несмотря на проделанную работу в течение недели, вновь поступали обращения об отказе вывозить крупногабаритный мусор с контейнерных площадок по адресам: улица Южная, дом №17, улица Строителей, дом №6, улица Юбилейная, дом №21, улица Красногорская, дом №3. Помимо этого, по последнему адресу необходимо произвести уборку прилегающей территории.

«Кроме того, жители обратились с просьбой заделать яму на Октябрьском проспекте, у дома №362. Жители улицы Дружбы просят восстановить тротуар между домами №№5 и 7. В поселке Октябрьский просят провести ямочный ремонт на улице Школьная, у дома №1. Также в Октябрьском, вблизи школы №54 необходимо убрать часть ограждения, перекрывающую тротуар на пешеходном переходе. В доме №8 на улице Лорха в поселке Красково требуется восстановить крыльцо», – перечислил Ружицкий

По его словам, на улице Волковская, дом №7 необходимо закрыть электрощитовую, убрать мусор и сухие ветки около нее. А также разобраться с установленным блоком у дома №49 на улице Волковская, и в случае законности его нахождения в этом месте, закрасить рекламу курительных смесей.