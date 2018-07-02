РИАМО - 2 июл. Днем в понедельник на территории новой Москвы зафиксировали сильные порывы ветра до 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18-19 градусов, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха 18-20 градусов, местами порывы юго-западного ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах столицы также наблюдается переменная облачность без осадков, температура составляет 18-21 градус.

Ранее синоптики объявили в Московском регионе на понедельник «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра. Порывы ветра в течение дня в Подмосковье и Москве могут достигнуть 15 метров в секунду.