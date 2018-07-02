РИАМО - 2 июл. На нарушение правил парковки жители Подмосковья по итогам января-июня 2018 года пожаловались меньше тысячи раз, это примерно на четверть меньше аналогичного показателя прошлого года, сообщила в понедельник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«В Московской области за первое полугодие 2018 года на 26% уменьшилось количество обращений по поводу нарушений правил парковки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, если в первом полугодии 2017 года по поводу неправильного размещения транспортных средств пришло 1336 обращений жителей, то в нынешнем – 979 сигналов», - сказала Витушева.

По ее словам, самые большие успехи в сфере борьбы за зеленые газоны и участки с зелеными насаждениями, свободные от «выпаса железных коней», достигнуты в городских округах Красногорск – количество жалоб на «автохамов» снизилось на 77%, и Щелковском районе – всего шесть обращений по этому поводу с начала года.

В числе муниципальных образований, наиболее успешно борющихся с нарушениями правил парковки на газонах, Витушева отметила также городской округ Королев, Одинцовский и Ленинский муниципальные районы.

«Огромную роль в приучении населения к правилам парковки во дворах и на улицах сыграло мобильное приложение «Народный инспектор», которое было запущено в середине прошлого года. К «воспитанию» нерадивых автовладельцев активно подключилось население региона, что позволяет добиваться значительных результатов в обеспечении комфорта и благоустройства для проживания населения», - отметила главный государственный административно-технический инспектор Московской области.