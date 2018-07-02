РИАМО - 2 июл. Глава российского государства Владимир Путин продлил до 1 января 2019 года запрет на перевозки ряда товаров с Украины через Россию в Казахстан и Киргизию, сообщает Газета.ru.

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«Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года №1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации» изменение, заменив в пункте 4 слова «до 30 июня 2018 года» словами «до 1 января 2019 года», — говорится в документе.

Срок действия данного указа уже продлевался в январе этого года.

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