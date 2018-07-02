РИАМО - 2 июл. В Подмосковье и Москве на понедельник объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на два часа с 14:00 понедельника.

В Московском регионе в понедельник до 21:00 также продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. «Желтый» обозначает потенциально опасную погоду. Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской и Липецкой областей.

В Подмосковье и Москве в понедельник ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, температура воздуха днем может подняться до плюс 25 градусов. Относительная влажность воздуха около 40%.