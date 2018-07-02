РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. Свыше 200 детей из подмосковного Королева приняли участие в интерактивной познавательной программе «Почта знает каждый дом», которая знакомит юных жителей с историей города и его достопримечательностями, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

Интерактивная познавательная программа «Почта знает каждый дом» приурочена к 80-летию со дня основания Королева. Программа познакомила детей с историей города, его улицами, знаковыми объектами и достопримечательностями, с местными знаменитыми личностями и с этапами развития почтовой отрасли. Участники программы «Почта знает каждый дом» в игровой форме расшифровывали коды почтовых отправлений, знакомились с терминами «индекс», «штемпель», «спецгашение», узнавали правила оформления писем и открыток.

«Мы очень благодарны Почте России за содействие в организации нашей программы. Дети смогли почувствовать себя настоящими почтовиками – наши юные гости с большим интересом клеили марки, подписывали открытки и ставили оттиски штемпеля», – сказала директор МБУК «Музейное объединение «Музеи наукограда Королева»» Елена Куценко.

Программа «Почта знает каждый дом», как и многие другие культурные мероприятия, фестивали, конкурсы и мастер-классы проходила в рамках проекта #ЛЕТОНАПОЧТЕ. Всех участников мероприятий проекта Почта России призывает делиться в социальных сетях фотографиями, авторы лучших постов получат памятные подарки и сувениры.