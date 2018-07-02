РИАМО – 2 июл. Президент России Владимир Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента в Мексике, сообщает в понедельник Газета.ru.

На президентских выборах в Мексике победу одержал кандидат от коалиции левых сил Лопес Обрадор. Поздравительная телеграмма размещена на сайте главы Российского государства.

«Путин подчеркнул, что в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Мексикой и выступают за их дальнейшее развитие, а также выразил надежду, что Обрадор в своей деятельности на посту президента «будет уделять должное внимание сотрудничеству между двумя странами», - отмечается в сообщении.

Российский президент отметил доброжелательные отношения между двумя странами и выразил оптимизм по поводу взаимодействия с новым мексиканским президентом.