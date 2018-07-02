РИАМО - 2 июл. Объемы ввода в эксплуатацию жилья в Подмосковье в январе-мае 2018 года увеличились в 1,4 раза по сравнению с январем-маем 2017 года, всего в области порядка 47 тысяч квартир общей площадью более 3,5 миллионов квадратных метров, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«В январе-мае 2018 года на территории области за счет всех источников финансирования введено 46937 новых квартир общей площадью 3,53 миллиона квадратных метров, что на 43,6% больше, чем в январе-мае 2017 года. В сельской местности введено 1,36 миллиона квадратных метров жилья, что составило 38,6% от общего ввода», – говорится в сообщении.

За январь-май 2018 года населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 1,79 миллиона квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 50,8%.

Из числа введенных в действие за январь-май 2018 года зданий 98,5% составляют здания жилого назначения. При этом введено в строй 160 зданий нежилого назначения, из них 26 промышленных, 11 сельскохозяйственных, 58 коммерческих, восемь административных, восемь учебных, одно – здравоохранения и 48 прочих.

В мае 2018 года в Подмосковье ввели в строй 394,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 44,5% ниже показателя мая 2017 года и на 43,9% ниже показателя апреля 2018 года.

Объем работ и услуг в строительстве в январе-мае 2018 года составил 107,5 миллиардов рублей, что на 5% выше уровня января-мая 2017 года. Общий объем строительных работ в мае составил 24,6 миллиарда рублей, при этом в годовом выражении показатель снизился на 19,7%, а в месячном вырос на 5,4%.