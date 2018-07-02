РИАМО - 2 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

«Стороны содействуют развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в таких сферах, как: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий <…> и в других областях, составляющих предмет взаимной заинтересованности», - говорится в тексте соглашения.

Кроме того, стороны договорились о проведении совместных выставок, конференций, семинаров и других мероприятий по направлениям сотрудничества.

Стороны также обязались осуществлять сотрудничество, обмениваться информацией об опыте работы в области имущественно-земельных отношений, архитектуры, охраны объектов культурного наследия, размещения и строительства объектов промышленного и гражданского назначения.

«Стороны осуществляют сотрудничество в области социальной защиты населения, в том числе: изучают опыт создания и развития доступной среды для инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, обмениваются делегациями специалистов органов и учреждений социальной защиты населения с целью изучения опыта работы в данной сфере», - уточняется в документе.