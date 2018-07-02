РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. За шесть месяцев 2018 года в подмосковном Красногорске в результате пожаров погибли четыре человека, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности горокруга.

«Отдел надзорной деятельности по городскому округу Красногорск сообщает, что за первое полугодие 2018 года на территории городского округа произошло 52 пожара, в результате которых погибли четыре человека и шестеро пострадали», – говорится в сообщении.

За аналогичный период в 2017 году в результате 48 пожаров было шесть погибших и восемь пострадавших.