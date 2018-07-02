РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В период с 25 июня по 1 июля в службу-112 городского округа Люберцы поступило 7 898 обращений граждан, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю (25 июня – 1 июля – ред.) в ЕДДС 112 городского округа Люберцы поступило 7 898 обращений от жителей, из них 511 – на горячую линию администрации, 7 387 – по единому номеру «112»», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на горячую линию администрации поступило 30 обращений по работе ЖКХ, пять – по работе уличного освещения, 42 – по вопросам экологии, три – по вопросам благоустройства территории, три – охраны общественного порядка, четыре – связаны с работой ГИБДД, по два обращения – с работой общественного транспорта, нарушения закона о тишине, и содержанием проезжей части и тротуаров.

«В ЕДС ЖКХ за неделю (25 июня – 1 июля – ред.) поступило 4 361 обращение, из них по вопросам электроснабжения 451, водоснабжения 623, по работе центрального отопления – 15, по обслуживанию домов и придомовой территории – 341, а 26 обращений связаны с освещением подъездов», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что с службу-112 поступило 3 841 обращение по работе и оказанию скорой медицинской помощи, 1 699 – полиции и ГИБДД, 30 обращений связаны с вызовами пожарных и спасателей, 44 – специалистов аварийно-газовой службы.

«Всего с начала года (2018 года – ред.) в службу-112 поступило 220 тысяч 700 сообщений. На минувшей неделе чрезвычайных сообщений не зафиксировано, служба работала в штатном режиме, жалоб на ее работу не поступало», – заключил Ружицкий.