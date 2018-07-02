РИАМО - 2 июл. Количество безработных в Московской области в мае 2018 года по сравнению с апрелем 2018 года снизилось на 4%, по сравнению с маем 2017 года снижение составило 20,4%, следует из документа, размещенного на сайте Мособлстата.

«По данным министерства социального развития Московской области, на конец мая 2018 года официальный статус безработных получили около 20 тысяч человек. Численность безработных по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 4%, или на 841 человека. Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец мая 2018 года составил 0,5% экономически активного населения. Пособие по безработице назначено 80,6% безработных», – говорится в сообщении.

На конец мая 2018 года за содействием в поисках подходящей работы обратились 31338 человек, из них 44 человека – иностранные граждане и лица без гражданства, 25291 человек – незанятые граждане.

Размеры трудоустройства безработных в мае 2018 года были на 11,6% меньше, чем в апреле 2018 года. Всего при содействии государственной службы занятости в январе-мае 2018 года трудоустроены 11805 человек, из них безработных – 8944 человека, или 75,8%.

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец мая 2018 года составила 55093 человека. При этом нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию составила 0,46 человека, что на 22% ниже показателя апреля 2018 года и на 20,7% ниже показателя мая 2017 года.

Численность рабочей силы (населения в возрасте 15 лет и старше) в мае 2018 года по итогам выборочного обследования рабочей силы в Подмосковье составила 4,147 миллиона человек, при этом 4,04 миллиона человек квалифицировалась как занятые экономической деятельностью и 107 тысяч человек – как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).