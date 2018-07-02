РИАМО - 2 июл. В Подмосковье суд признал 53-летнего мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех детей и приговорил его к 15 годам заключения в колонии строгого режима, до этого мужчина долго оставался безнаказанным, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Собранные следственным отделом по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних пасынка и двух падчериц (пункт «в» часть 3 статьи 132 УК РФ (в редакции федерального закона от 18.12.2003 №162-ФЗ)). Обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что с мая 2007 по январь 2008 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех малолетних: двух падчериц и пасынка. В связи с тем, что дети в силу их малолетнего возраста недостаточно понимали действительность и значение совершаемых в отношении них действий и не сообщали никому о случившемся, мужчина долгое время оставался безнаказанным.

В октябре 2017 года сотрудники полиции в интернете обнаружили порнографические снимки с участием малолетней девочки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность потерпевшей и подозреваемого, после чего мужчину задержали и заключили под стражу. В рамках расследования уголовного дела у подозреваемого в квартире в Санкт-Петербурге провели обыски.

«В ходе осмотра изъятого системного блока следователь обнаружил еще ряд фото и видео порнографического содержании с участием двух других детей. Была установлена личность потерпевших. Ими оказались малолетние падчерица и пасынок с чьими матерями подозреваемый сожительствовал в разное время. Таким образом, именно следственным путем удалось раскрыть еще два преступления, совершенных в отношении детей», - добавляется в сообщении.

Сложность в расследовании уголовного дела заключалась в первую очередь в высокой латентности данного преступления, а также в давности событий. Однако следователь провел достаточный объем работы и собрал доказательственную базу.

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