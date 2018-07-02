РИАМО - 2 июл. Свыше 100 тысяч болельщиков вышли на центральные улицы Москвы после победы российских футболистов в матче против команды Испании 1 июля, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Первого июля сборная России по футболу по итогам серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

«Более 100 тысяч человек минувшим вечером отмечали победу российской сборной в центре Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что россияне и туристы праздновали исход матча 1/8 финала ЧМ на Красной площади, Никольской и Москворецкой улицах и в других местах.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.