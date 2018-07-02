РИАМО – 2 июл. Создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган рассказал, что герои Брайана Крэнстона и Аарона Пола вновь могут воссоединиться в сериале «Лучше звоните Солу», сообщает в понедельник Газета.ru.

Сейчас Гиллиган работает над четвертым сезоном спин-оффа «Во все тяжкие» — сериала «Лучше звоните Солу».

«Очень хочу увидеть обоих в «Лучше звоните Солу», и будет некруто, если все обойдется простым камео. Мы достаточно долго ждали, и у нас есть все причины ждать их появления», — сказал Гиллиган.

В сообщении добавляется, что актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол заранее согласны на съемки в «Лучше звоните Солу».

Сериал «Во все тяжкие» выходил с 2008-го по 2013-й год. В нем рассказывалось о смертельно больном школьном учителе Уолтере Уайте (Крэнстон), который вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом (Пол) наладил производство наркотиков, чтобы обеспечить семью.