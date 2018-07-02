РИАМО - 2 июл. На территории поселка ЛМС в Троицком административном округе Москвы с учетом мнения жителей решили не строить объекты тяжелой промышленности, а также складские помещения, территорию решили использовать для развития текстильной и электронной промышленности, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 28 июня 2018 года согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Вороновское поселение, поселок ЛМС, владение 1-1 (ТАО), для корректировки перечня видов разрешенного использования», - говорится в сообщении.

Для участка площадью 0,8 гектара предлагается исключить из перечня видов разрешенного использования «тяжелую промышленность», «автомобилестроительную промышленность», «нефтехимическую промышленность», «целлюлозно-бумажную промышленность», «склады».

Таким образом, на участке можно будет разместить объект суммарной поэтажной площадью 7,6 тысячи квадратных метров, который можно будет использовать для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности, для производства строительных материалов и конструкций, а также для размещения постоянных или временных гаражей.

«Решение ГЗК принимается с учетом мнения жителей, высказанного на публичных слушаниях», - отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Участок планируется реализовать на торгах.