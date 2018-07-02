РИАМО - 2 июл. На территории Ленинской улицы подмосковного Домодедова установили карантин по бешенству животных, следует из постановления губернатора Московской области от 2 июля, которое имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания настоящего постановления: ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучной по бешенству улицы Ленинской города Домодедово городского округа Домодедово Московской области», - говорится в документе.

Карантин с запретом торговли домашними животными, отловом и вывозом диких животных за пределы угрожаемой зоны установили в границах территории города Домодедово.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства. Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.