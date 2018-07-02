РИАМО - 2 июл. Движение полностью перекроют на одной из улиц на востоке Москвы из-за религиозного праздника 3 июля, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие в связи с проведением религиозного мероприятия. Участок: Оранжерейная улица. Период: 3 июля с 11:30 до 12:30», – говорится в сообщении.

Участок на время проведения религиозного мероприятия будет полностью перекрыт.

В народе 3 июля вспоминают Мефодия Перепелятника, а церковь чтит память святого мученика Мефодия Патарского, Олимпийского, епископа, которого прозвали на Руси Перепелятником за то, что в этот день принято охотиться на перепелов.