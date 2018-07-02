РИАМО - 2 июл. Капитальный ремонт в гимназии №7 подмосковного городского округа Лыткарино планируют завершить до осени, на территории учебного заведения будет обустроена спортивная площадка, сообщил журналистам глава городского округа Лыткарино Евгений Серегин.

В понедельник глава городского округа Лыткарино Евгений Серегин выступил с отчетом по итогам 2017 года перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«В этом году у нас предполагается капремонт гимназии №7 и спортивной площадки», - сказал Серегин.

Он отметил, что ремонт в гимназии №7 будет завершен до 1 сентября. Помимо этого, в текущем году запланирован капитальный ремонт в пяти детских садах.

Глава Лыткарина также добавил, что в прошлом году на территории округа были комплексно отремонтированы гимназия №4 и три детских сада.