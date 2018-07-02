РИАМО - 2 июл. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за то, чтобы в России на законодательном уровне были введены выходные дни после побед национальной сборной в рамках чемпионата мира по футболу, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Естественно, надо дать людям возможность полдня или денечек, кто хочет, отдохнуть. Поэтому в понедельник, считаю, вполне нужно гулять», — сказал депутат.

Он также высказал уверенность в том, что эту инициативу поддержат его коллеги по Госдуме.

На столичном стадионе «Лужники» 1 июля прошел матч в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между командами России и Испании. По серии послематчевых пенальти Россия победила со счетом 4:3, одержав историческую победу. Теперь россияне сыграют с Хорватией в 1/4 финала.

Ранее депутаты Госдумы попросили сделать дни матчей сборной России на ЧМ‑2018 выходными. По мнению авторов инициативы, россияне имеют право раз в жизни «спокойно» прийти на стадион и поболеть за команду, либо поддержать национальную сборную перед телевизором.