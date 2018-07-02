РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июл. В подмосковном Королеве участники обсудили финансовую деятельность ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за 2017 год, корпорация оказалась лучшим предприятием ракетно-космической отрасли по выручке от продаж, сообщается на сайте корпорации.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева», созванное в установленном порядке по решению совета директоров корпорации, состоялось в минувшие выходные. На повестку дня были вынесены вопросы о финансовой отчетности за 2017 год, а также ряд других вопросов.

«С отчетом о результатах деятельности ПАО «РКК «Энергия» в 2017 году выступил первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности Павел Винокуров. По его словам, 2017 год для корпорации в целом был успешным. Выручка от продаж составила 42,37 миллиарда рублей, что является лучшим показателем среди всех предприятий ракетно-космической отрасли», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 1 миллиард 232 миллиона рублей.