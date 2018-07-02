РИАМО - 2 июл. Проект планировки территории производственной зоны на юго-востоке столицы одобрили в градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), на площади в 32 гектара в «Курьянове» решили построить технопарк, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Проект изменений в ПЗЗ (правила землепользования и застройки – ред.) предполагает присвоение земельным участкам, входящим в территорию со статусом КРТ (Комплексное развитие территории – ред.) №№28, 29, 31, дополнительного вида разрешенного использования «бизнес-инкубатор, технопарк», в территорию со статусом КРТ №30 – «бизнес-инкубатор, технопарк; производство», – сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Рассматриваемая территория четырех зон со статусом КРТ занимает площадь почти в 32 гектара. На ней на данный момент расположены складские и производственные здания, а также гаражи.

«В настоящее время, согласно ПЗЗ, территория со статусом КРТ №№28, 29 имеет в качестве вида разрешенного использования «производство», КРТ №30, 31 – «предпринимательство»», – говорится в сообщении.

Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.