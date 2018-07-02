РИАМО - 2 июл. Суд арестовал мужчину, который признался в изнасиловании и убийстве женщины в поселке Львовский подмосковного городского округа Подольск, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Утром 29 июня во дворе жилого дома в поселке Львовский было обнаружено тело 37-летней женщины с признаками удушения и изнасилования. В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 54-летний местный житель, который состоял в отношениях с потерпевшей.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городскому округу Подольск ГСУ СК России по Московской области судом в отношении подозреваемого в убийстве женщины (часть 1 статьи 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

На допросе следователю мужчина дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах совершенного им преступления. Он рассказал, что совершил убийство потерпевшей в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

К настоящему времени назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.