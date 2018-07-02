РИАМО - 2 июл. В центре Москвы, в Большом Патриаршем переулке вновь возобновили движение автомобилей в прежнем режиме после пожара, который произошел в жилом доме, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.
Ранее в Большом Патриаршем переулке перекрывали движение для тушения пожара в жилом доме. Там работали оперативные службы.
Утром в понедельник в доме по Большому Патриаршему переулку произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания были спасены женщина и маленький ребенок. Из личных вещей сгорела мебель. На месте работали восемь единиц техники и 24 спасателя.
Пожар произошел в офисном помещении в центре Москвы >>
Движение в Б.Патриаршем переулке восстановлено. Пожар потушен. pic.twitter.com/IxQHQusbDa— ЦОДД (@gucodd) July 2, 2018
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