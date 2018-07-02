РИАМО - 2 июл. В центре Москвы, в Большом Патриаршем переулке вновь возобновили движение автомобилей в прежнем режиме после пожара, который произошел в жилом доме, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

Ранее в Большом Патриаршем переулке перекрывали движение для тушения пожара в жилом доме. Там работали оперативные службы.

«Движение в Большом Патриаршем переулке восстановлено. Пожар потушен», — говорится в сообщении.

Утром в понедельник в доме по Большому Патриаршему переулку произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания были спасены женщина и маленький ребенок. Из личных вещей сгорела мебель. На месте работали восемь единиц техники и 24 спасателя.

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