РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. С 25 июня по 1 июля в городском округе Люберцы более 80 владельцев частных домов заключили договор на вывоз мусора, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по проверке заключения договоров на вывоз мусора частными лицами. За минувшую неделю в городском округе Люберцы 81 владелец частных домов заключил договор на вывоз мусора, 34 – в поселении Томилино, 47 – в поселении Малаховка», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что только в поселке Октябрьский все 220 частных домов заключили договоры на вывоз мусора.

«В поселке Томилино из 1 905 частных домов 629 заключили договоры на вывоз мусора, что составляет 33%. В поселении Красково из 1 217 частных домов 623 заключили договоры, что составляет 51%. В Малаховке из 4 700 домовладений 701 имеют договоры, это 15%. Всего из 8 042 домовладений городского округа договоры на вывоз мусора заключены у 2 173, это 27%», – пояснил Ружицкий.

По его словам, ежедневно проводится проверка мусоровывозящих организаций, осуществляющих вывоз мусора с территории городского округа. За минувшую неделю лимиты на вывоз мусора не превышены.