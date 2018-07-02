РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июл. В городском округе Люберцы в период с 25 июня по 1 июля выявили более 5 тысяч кубических метров очагов навалов мусора, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На территории городского округа Люберцы обнаружены очаги навалов мусора, возникшие в результате несанкционированного сброса отходов. Всего за неделю (25 июня – 1 июля – ред.) выявлено более 5 тысяч кубических метров мусора. Ликвидировано 3 273 кубометров мусора, работы продолжаются», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе выполнены работы по санитарной опиловке 23 и вырубке 12 деревьев. На дворовых территориях силами подрядных организаций проводится ямочный ремонт, устранено 118 ям общей площадью более 700 квадратных метров.

«За минувшую неделю (25 июня – 1 июля – ред.) сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области вынесли 20 постановлений на общую сумму 201 тысяча рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории. Внештатные сотрудники Госадмтехнадзора вынесли пять постановлений на общую сумму 5 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных для этих целей местах», – заключил Ружицкий.