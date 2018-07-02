РИАМО – 2 июл. Кандидат от партии «Яблоко» не будет принимать участие в выборах мэра столицы в сентябре 2018 года, ранее глава московского отделения партии Сергей Митрохин отказался от выдвижения из-за того, что он не смог собрать нужное количество подписей для прохождения муниципального фильтра, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«Партия не примет участия в выборах. Остается слишком мало времени, чтобы собрать новую конференцию для выдвижения кандидата и 110 подписей мундепов», — говорится в сообщении.

Ранее глава московского «Яблока» Сергей Митрохин объявил о том, что отказывается от выдвижения в мэры Москвы из-за того, что он не смог собрать необходимого количества подписей муниципальных депутатов.

До этого конференция московского отделения партии проголосовала за выдвижение Митрохина в мэры Москвы, но позже федеральное бюро «Яблока» отменило это решение. Однако Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата. 26 июня Митрохин подал в Замоскворецкий суд Москвы иск на решение федерального бюро «Яблока» об отмене его выдвижения, однако в понедельник он отозвал иск.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается в понедельник. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Каждому кандидату для регистрации необходимо преодолеть муниципальный фильтр, собрав в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Процедуру выдвижения уже прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин.

Документы также подали гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, электромонтер Московского государственного технологического университета «Станкин» Александр Горлов, предприниматель и оппозиционный политик Дмитрий Гудков, рок-музыкант Сергей Троицкий и кандидат от Монархической партии Илья Баков.