РИАМО - 2 июл. Премьера спектакля «Придет серенький Волчок» по пьесе актера Омского театра кукол Дмитрия Войдака состоялась в Малом театре кукол в подмосковной Балашихе, на премьере все 40 мест в зале были заняты, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Постановка спектакля «Придет серенький Волчок» в Малом театре кукол в Балашихе стала возможной благодаря участию театра в проекте «Театр — детям» при поддержке федерального и регионального министерств культуры, а также администрации Балашихи.

«В нашем театре состоялась премьера спектакля «Придет серенький Волчок» по пьесе Дмитрия Войдака. Зал был полностью заполнен зрителями, посмотреть премьеру пришли 40 человек – взрослые и дети. Здесь был аншлаг», - сказала директор - художественный руководитель театра Ирина Линькова.

Она добавила, что Малый театр кукол готовится к новому сезону. В августе состоится второй спектакль по сказкам Александра Пушкина.

Режиссер-постановщик спектакля «Придет серенький Волчок» Сергей Балыков рассказал, что в пьесе поднимается тема ностальгии по детству. Пьеса рассказывает о мальчике Диме, который очень хотел увидеть серого Волчка — им его пугала в детстве мама, когда мальчик не хотел спать. И однажды желание Димы сбылось.

«Основой этой пьесы стала колыбельная, которую мама нам напевала в детстве: «Придет серенький Волчок и укусит за бочок». Пьеса, которую написал Дмитрий Войдак, оказалась настолько интересна, что мне очень захотелось ее поставить, потому что детство – это такая замечательная пора, когда случаются любые чудеса», - сказал Балыков.

Он добавил, что художником-постановщиком спектакля стала Елена Вершинина, которая самостоятельно изготовила кукол. В спектакле задействованы четыре героя – рассказчик, который вспоминает свое детство, Волчонок, ребенок и его мама.