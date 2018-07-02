РИАМО - 2 июл. Мэр столицы Сергей Собянин открыл движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку, соединяющему улицы Крылатскую и Нижние Мневники, и разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Строительство Северо-Западной хорды находится на завершающем этапе. Сегодня мы открываем Крылатский мост – один из последних объектов этой новой городской магистрали», – отметил Собянин.

Строительство нового Крылатского моста длиной 282 метра было начато в декабре 2016 года и завершено в июле 2018 года. Работы выполнены в рамках строительства участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе.

Одновременно была проведена реконструкция части улиц Нижние Мневники и Крылатской, бокового проезда вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы. Построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной протяженностью 750 метров.

Общая протяженность новых дорог составила 2,4 километра. Кроме того, построены подпорные стены на подходах к Крылатскому мосту (257 метров) и две отдельно стоящие подпорные стены (323 метра).

Новый мост станет дублером старого Крылатского моста, построенного в первой половине 1980-х годов. В результате число полос на этом участке дороги удвоится – по каждому мосту движение транспорта будет организовано по трем полосам в одном направлении. Для удобства пешеходов на обоих мостах обустроены тротуары.

Строительство нового Крылатского моста позволило устранить одно из «узких горлышек» на Северо-Западной хорде. Было улучшено транспортное обслуживание северо-западных районов Москвы – Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк. Следующим этапом строительства участка СЗХ от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе станет ввод в эксплуатацию балочного моста через шлюз №9 канала имени Москвы, реконструкция улиц Нижние Мневники и Народного Ополчения, а также Карамышевской набережной.