РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. Жители Подольска смогут задать вопросы начальнику полиции горокруга Артуру Озерову на личном приеме граждан 6 июля, который будет проходить с 17:00 до 20:00, сообщается на сайте УМВД России по горокругу.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, начальник полиции УМВД России по городскому округу Подольск, подполковник полиции Артур Озеров 6 июля проведет прием граждан. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00 по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться на мероприятие смогут все желающие по телефону: 8(496)763-02-59.