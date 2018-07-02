РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июл. В подмосковном Подольске на Заречно-Набережной улице отловили трех безнадзорных собак по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска оставил жалобу на портале, в которой сообщил о стае собак на Заречно-Набережной улице. По словам мужчины, из-за животных жители близлежащих домов не могут подойти к собственному жилищу. Они вынуждены обходить собак.

«Администрация городского округа Подольск Московской области рассмотрела обращение по вопросу отлова безнадзорных животных на территории улицы Заречно-Набережной. Сообщаем, что на территории данной улице был произведен отлов безнадзорных животных в количестве трех особей», – говорится в сообщении комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципалитета.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.