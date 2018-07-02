РИАМО - 2 июл. Жителей подмосковного города Ликино-Дулево 8 июля приглашают принять участие в праздновании Дня семьи, любви и верности, сообщается на странице КЦД «Дулевский» в соцсети «ВКонтакте».

«В честь Дня семьи, любви и верности в Ликино-Дулеве пройдет концерт с участием местных вокальных и хореографических коллективов, а также ярмарка народного творчества», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в этот день также будут организованы конкурсы, фотозона для семейных съемок, и бесплатный аквагрим для самых маленьких участников праздника.

По сведениям агентства, мероприятие пройдет по адресу: парк «Дулевский». Начало праздника в 17:00.