РИАМО - 2 июл. На представлениях «Летнего концертного зала» в городах Подмосковья уже побывали свыше 20 тысяч зрителей, проект стартовал 31 мая, говорится в сообщении Московской областной филармонии.

Московская областная филармония при поддержке министерства культуры Московской области в 2018 году презентовала новый проект – «Летний концертный зал». Его открытие состоялось 31 мая в Жуковском парке культуры и отдыха.

«Первый месяц работы проекта показал большую заинтересованность жителей Подмосковья и подчеркнул важность этого начинания: в июне «Летний концертный зал» посетили более 20 тысяч зрителей. Десять мероприятий в усадьбе и парке Захарово, в парках Жуковского, Раменского, Пушкина, Подольска, Домодедова, Клина, Дедовска прошли с невероятным успехом», - отмечается в сообщении.

Музыканты представили красочные народные программы (оркестр «Русские узоры», ансамбль «Садко»), вокально-инструментальные сочинения (Квартет имени А.А. Алябьева и Алина Яровая), хиты русской и зарубежной эстрады (группа «Акапелла Экспресс»), танцевальную музыку (оркестр «Инструментальная капелла» и Олег Калагуров, ансамбль баянистов «Русский тембр» и Людмила Боталова), песни из кинофильмов (Олег Калагуров, Людмила Боталова и Юлия Пилипович), джазовые композиции (квинтет «Симфоджаз братьев Ивановых»).

В течение всего лета ведущие солисты и коллективы филармонии будут выступать в подмосковных парках и на других открытых площадках, представляя разнообразные по стилям и жанрам программы.

В июле запланированы концерты в Ногинске, селе Левково, Истре, Кашире, селе Рождествено, а также в Старице (Тверская область), Суздале (Владимирская область), Твери и Вологде.