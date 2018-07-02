«Согласно полученным данным, большинство (88%) респондентов выступили против переезда с территории России в другую страну. При этом 10% опрошенных выразили желание уехать из России на ПМЖ в другое государство. Такое желание выражают прежде всего представители молодого поколения в возрасте 18-24 года (31%), а также люди, которые побывали в путешествии в последние 2-3 года (19-20%)», - отмечается в материале.