РИАМО - 2 июл. Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения показало, что порядка 10% россиян хотят навсегда уехать из страны, сообщает Газета.ru.
На своем сайте ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, посвященного эмиграционным настроениям россиян.
«Согласно полученным данным, большинство (88%) респондентов выступили против переезда с территории России в другую страну. При этом 10% опрошенных выразили желание уехать из России на ПМЖ в другое государство. Такое желание выражают прежде всего представители молодого поколения в возрасте 18-24 года (31%), а также люди, которые побывали в путешествии в последние 2-3 года (19-20%)», - отмечается в материале.
При этом оказалось, что число тех, кто намерен переехать в другую страну в ближайшие два года, снизилось в этом году по сравнению с прошлым с 17% до 10%. Самой привлекательной страной для жизни среди россиян стала Германия.
Хотим узнать ваше мнение
Хотели бы вы переехать жить за границу?
Да, хочу жить в другой стране
31%
Нет, где родился, там и пригодился
31%
Хотел(а) бы жить на две страны
31%
Я живу за границей
31%
Мне все равно где жить, я - космополитРезультаты
31%
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии