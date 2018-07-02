РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 июл. Проект неравнодушных матерей «Мамин патруль» презентуют на фестивале «Фитнес-мама» в подмосковном Красногорске 14 июля, участницы проконсультируют жителей по вопросам соблюдения норм безопасности в детских развлекательных учреждениях, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Четырнадцатого июля на стадионе «Зоркий» пройдет второй открытый фестиваль «Фитнес-мама». В этом (2018 году – ред.) году активные мамы из Одинцова презентуют в Красногорске свой проект «Мамин патруль» – это аналог портала «Добродел» в масштабах города», – говорится в сообщении.

Участницы проекта «Мамин патруль» инспектируют соблюдение норм доступной среды в Одинцове, проверяют детские кафе и развлекательные центры на предмет безопасности и комфорта, консультируют жителей города, куда можно обратиться за решением тех или иных вопросов. Проект был удостоен премии губернатора «Наше Подмосковье».

В рамках фестиваля «Фитнес-мама» пройдут также танцевальная разминка, флеш-моб #мамавпланке, интенсивная тренировка, забеги для детей и мам с колясками. Все желающие смогут выполнить нормы ГТО. Фестиваль пройдет 14 июля с 10:30 до 12:30 на стадионе «Зоркий», вход свободный.