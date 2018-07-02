РИАМО - 2 июл. Жителей города Ликино-Дулево ждут на бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой на свежем воздухе, занятия будут проводиться по средам и воскресеньям, сообщается на странице КДЦ «Дулевский» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! Самое время присоединиться к нам и получить заряд бодрости и отличного настроения! Ждем всех в воскресенье и в среду. Гимнастика проводится бесплатно», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, гимнастика будет проводиться с 12:30 по средам и воскресеньям все лето. Занятия могут посещать люди всех возрастов. Место проведения: город Ликино-Дулево, парк «Дулевский».