РИАМО - 2 июл. Благодаря вводу крупнейшего центра обработки данных в подмосковном Лыткарине появилось 200 рабочих мест, данный центр является одним из крупнейших подобных проектов в России, сообщил журналистам глава городского округа Лыткарино Евгений Серегин.

В понедельник Серегин выступил с отчетом по итогам 2017 года перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«В прошлом году у нас был введен инвестиционный проект - это дата-центр или центр обработки данных, объем инвестиций — 5,5 миллиардов рублей, мощность - 20 мегаватт. Соответственно, это 200 рабочих мест, это привлечение инвестиций», - сказал Серегин.

Он отметил, что данный центр является одним из крупнейших подобных проектов в России.