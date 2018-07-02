РИАМО - 2 июл. Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо ООО «Элима» к административной ответственности, сотрудника общества оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

«Московским областным УФАС России в отношении должностного лица ООО «Элима» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на 20 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.

Ранее управление в отношении общества возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых МБУЗ «Пушкинская районная больница имени профессора В.Н. Розанова» на поставку продуктов питания.

Московское областное УФАС России признало ООО «Элима» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности.