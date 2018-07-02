РИАМО - 2 июл. В минувшем году средний размер заработной платы в подмосковном Лыткарине достиг уровня в 48,7 тысячи рублей, сообщил глава городского округа Лыткарино Евгений Серегин.

В понедельник глава городского округа Лыткарино Евгений Серегин выступил с отчетом по итогам 2017 года перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Зарплата тоже растет ежегодно, достаточно равносильно. Составляет 48,7 тысячи рублей. Для нас это большая зарплата», - сказал Серегин.

Он отметил, что объем инвестиций в основной капитал организаций в Лыткарине в 2017 году составил 5,7 миллиарда рублей.